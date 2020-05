Covid-19/Plan de résilience économique et sociale : Le MTTA, M. Alioune Sarr répond aux voyagistes privés.

À travers un communiqué paru dans la presse, le regroupement national des organisations privées du hajj et de la oumra au Sénégal (RENOPHUS),qui réunit 240 organisations spécialisées dans le Hajj et la Oumra, invite l'État du Sénégal, à un accompagnement et à une assistance de ce secteur. Ces derniers affirment "ne plus savoir à quel saint se vouer parce que n'étant inclus nulle part dans les stratégies concernant la résilience économique et sociale. Nous ne sommes ni pris en charge par le ministère du tourisme ni par celui des affaires étrangères dans la stratégie d'accompagnement des secteurs touchés. Interpellé sur cette requête des voyagistes privés, le Ministre du tourisme et des transports aériens, M. Alioune Sarr, a tenu à les rassurer. En effet, dira-t-il, "dans la chaîne de valeur touristique, les voyagistes privés en font partie. On a estimé qu'ils perdront entre 4 et 5 milliards. Il sont donc éligibles au crédit hôtelier, au même titre que les restaurateurs, les hôteliers...Ils sont éligibles, il suffit juste qu'ils s'adressent au crédit hôtelier"