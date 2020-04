Covid-19 /Plan de contingence pour la Diaspora : 250.000 francs CFA par sénégalais au Niger, le Cameroun a reçu 8 millions

Le plan de contingence exécuté par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus à hauteur de 12 milliards 500 au profit de la diaspora, est en train d’être mené à bon terme. En Afrique en tout cas, plusieurs pays ont reçu leur part de cette aide. Plus particulièrement, la diaspora sénégalaise établie au Niger a reçu en effet la somme de 10.000.000 de francs CFA. Une somme qui sera distribuée aux sénégalais du Niger en situation de précarité du fait de la crise sanitaire, des sénégalais en situation de vulnérabilité ou en cours de régulation de séjour, ceux évoluant dans le secteur informel et les retraités des foyers très exposés, les étudiants non allocataires, ainsi que les sénégalais bloqués outre que dans leur pays de résidence et dans les zones de transit, les compatriotes non bénéficiaires de l’aide de crise des pays d’accueil, mais aussi victimes du Covid-19. Les sénégalais du Niger qui respectent ces critères recevront chacun 250.000 francs CFA. L’ambassadeur du Sénégal au Cameroun mais aussi au Tchad, Président du comité de gestion de l’assistance et des aides sociales, a reçu pour sa part une première tranche de 8 millions de Francs CFA.