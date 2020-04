Covid-19/ Plan d'investissement du ministère de la santé: Les interrogations du Forum Civil

Face aux effets de la pandémie du Covid-19, le président de la République , a récemment nommé les membres du comité de suivi de la mise en oeuvre des opérations du Fonds Force Covid-19.



Une décision, visant à impliquer toutes les couches de la société dans cette gestion exceptionnelle d’une situation exeptionnelle.



Une partie de ce fonds de riposte est réservée au secteur de la santé pour un montant de 64 milliards qui suscite toutefois des inquiétudes auprès du Forum Civil. En effet, selon Birahime Seck et ses camarades, "depuis des jours, la demande de publication du plan d'investissement de ces 64 milliards du secteur de la santé, reste sans succès".



En plus, toujours, dans le but d'avoir des informations transparentes, le Forum Civil notera avoir fait des remontées d'informations de ses sections et il en est apparu une parfaite simulitudes avec les alertes récemment lancées par le médecin chef de Bignona et un syndicat du secteur par rapport aux limites actuelles de la prise en charge des personnels soignants.



À cet effet, le Forum Civil, compte tenu du contexte particulier qui exige une transparence dans la gestion de la pandémie, estimera opprtun d'alerter sur les limites dans la prise en charge du personnel soignant qui, reste le premier exposé.



Enfin, le Forum Civil fera aussi remarquer une opacité dans le traitement des questions relatives au port du masque et aux tests qui sont faits tout comme le retard apporté à la publication du plan d'investissement du secteur de la santé "qui posent un véritable problème de transparence de la gouvernance sectorielle".



Le coordonnateur du Forum Civil jugera d'ailleurs nécessaire, toujours dans l'optique de la transparence, de savoir "qu'en est-il de la comptabilité des dons (en nature) reçus par le Ministère de la santé.