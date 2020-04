Covid-19 / Pape Modou Fall (Directeur de l'emploi) pour un filtre plus strict à l'entrée des services de l'administration.

Pour le directeur de l'emploi au ministère de l'emploi et de la Formation professionnelle, l'administration devra se barricader davantage pour éviter que le virus du coronavirus ne pénètre dans les services.



Pape Modou Fall, qui câble Dakaractu-Touba, rappelle que « Le port obligatoire du masque de protection durant l'état d'urgence est prescrit dans les services de l'Administration, du secteur privé, de commerce et de transport" et prône la mise en place d'un filtre plus strict et plus formel.



Signalant, en référence à l'arrêté du ministère de l'intérieur, que " tout manquement aux présentes dispositions est puni par les peines prévues par les lois et règlements », le leader de Deug Moo Woor profite de l'occasion pour confier que nul n'est à l'abri, chaque membre de l'administration provenant d'une famille...