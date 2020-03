Covid 19 : Pape Diop à sa sortie d’audience : « Nous sommes prêts comme des soldats pour aller au combat derrière notre Général… »

Comme on pouvait s’y attendre, le Président Pape Diop a eu des mots de soutien pour le Chef de l’Etat alors que le Sénégal fait face à un péril sanitaire avec l’apparition chaque jour, de nouveaux cas de malades du coronavirus. Le Président de « Bokk Guiss-Guiss » qui a remercié le Président pour l’honneur de l’avoir reçu à un moment où le Sénégal a besoin de l’unité de tous ses fils », l’a aussi félicité sur les décisions courageuses qu’il a prises et celles qu’il pourrait être amené à prendre si la situation l’exigeait.

« Je lui ai manifesté mon soutien sur un projet de loi qui pourrait lui permettre dans les jours à venir, de réagir vite à cette lutte contre le Covid 19. Nous avons discuté dans une bonne ambiance, je lui ai également dit le soutien de mon parti et le mien propre par rapport aux décisions prises, parce que notre pays est aujourd’hui en face d’un péril sanitaire, qui n’épargne personne », a-t-il dit face aux journalistes de la Rts. « C’est le pays qui est engagé, nous devons nous hommes politiques nous oublier au profit du seul peuple sénégalais, nous sommes prêts comme des soldats pour aller au combat derrière notre Général. C’est des moments pendant lesquels le peuple doit se retrouver », a-t-il aussi dit.