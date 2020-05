Covid-19 / Ouverture des lieux de culte : Aly Ngouille Ndiaye insiste sur les mesures barrière.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, M. Aly Ngouille Ndiaye, a reçu ce 14 Mai 2020, un lot de 500.000 masques, des mains du Ministre du Développement industriel, des petites et moyennes industries, M. Moustapha Diop. Ces masques qui seront distribués gratuitement "seront acheminés dans les 45 départements du pays, au plus tard demain vendredi 15 Mai", a dit le Ministre. Occasion pour lui de revenir sur les mesures d'assouplissement prises par le chef de l'État. En effet, la gestion des mosquées qui sont sous la responsabilité des Imams, devra se faire dans le respect strict des mesures édictées. Par exemple, dira le Ministre, "ils devront veiller à faire respecter les distanciations physiques, le port du masque etc... Mais il faut surtout que chacun vienne avec sa propre natte et évite les bousculades", a t-il dit.