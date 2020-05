Covid 19 : Nouveaux cas importés qui êtes- vous ? (Par Samba Ardo Ba)

Parmi les 934 tests réalisés pour ce samedi 23 Mai, 67 cas sont revenus positifs dont 2 cas importés selon le communiqué relatif au point du jour numéro 83 du ministère de la santé.

2 cas importés y figurent sans autre forme de procès. Mais qui sont ces deux cas qui viennent à nouveau de franchir nos frontières ?

Le Dr Aloyse Waly Diouf ne donne pas plus de détails dans sa livraison du jour. Le Directeur de cabinet du ministère de la santé et de l’action sociale s’est toutefois contenté de préciser que les deux cas importés sont signalés à Ziguinchor et à Kédougou. Au moins on a quelque chose à se mettre sous la dent. Une vague idée des régions où ils sont localisés. Seulement ce que l’on ne sait pas encore c’est comment le Sénégal en est arrivé à enregistrer encore des cas importés après une accalmie qui avait fini de nous réconforter pour mieux nous concentrer dans nos cas communautaires et cela d’autant plus que nos frontières aériennes et terrestres fermées font l’objet de contrôle judicieux. On sait que ces deux cas importés sont à Ziguinchor et à Kédougou oui, mais d’où viennent-ils avant de s’échouer dans ces deux villes respectives si on sait que le Sénégal en avait fini avec ce type de contamination il y’a des semaines en arrière?

En tout cas l’un des cas importés à Kédougou d’après des informations serait un homme de nationalité Burkinabé qui avait été cueilli et mis en observation depuis jeudi dernier dans un hôtel de la place. Les tests effectués sur lui sont revenus positifs ce 23 Mai 2020. Avec ce cas importé la région de Kédougou, (Sud-Est), jusque-là épargnée par la pandémie de la Covid-19, enregistre alors son tout premier cas de coronavirus (un malheur n’arrivant jamais seul l’adage est connu) ou en wolof « ay dou yéme si bopou borom ». Si ce patient est venu du Burkina, il a dû certainement passer par Saraya affirme notre correspondant. Un point de presse du gouverneur de la région est annoncé vers 12h précise t’il pour évaluer ce cas précis ( peut-être être qu’on en saura davantage)

Et pour celui de Ziguinchor ? On parle d’un commerçant mauritanien qui serait venu de la Guinée Bissau.

Mais comment ces personnes ont réussi à tromper la vigilance et la surveillance des garde-frontières ? Ont-elles bénéficié de l’aide ou de la complicité d’une personne particulière ? Pourquoi les autorités ont tardé à communiquer sur la situation de ses deux cas particuliers ? Quel a été leur itinéraire avant de pénétrer le sol sénégalais ? Autant de questions qui taraudent les esprits. Mais vous cas importés qui êtes vous ?

On attend de connaître la suite...