Covid-19 / Nouveau cas communautaire à Kaolack : 15 contacts provisoirement recensés... 02 patients guéris.

Les informations qui ont été obtenues après la publication d'hier du bulletin de la région médicale de Kaolack mentionnant un tout nouveau cas communautaire dans la commune, ont permis d'avoir une idée sur ses contacts (Source).



Et l'on nous apprend que 15 contacts ont été recensés et prélevés. D'ailleurs, ces prélèvements ont été acheminés à Touba et les résultats pourront tomber dans quelques heures.



Au niveau du centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional de Kaolack, 02 patients sont déclarés guéris. Au total, la région de Kaolack a enregistré depuis le début de la pandémie, 12 malades dont 10 guéris.