Covid-19 : Nioro du Rip a enregistré 37 cas positifs... Le personnel de santé n'est pas épargné avec 12 agents contaminés.

Ils sont au nombre de 12 agents de santé à avoir contracté le virus dans le district sanitaire de Nioro.



À ce jour, la commune de Nioro à elle seule compte 26 cas positifs depuis le 20 août dernier. 395 cas contacts ont été recensés depuis le début de la pandémie dans le département de Nioro. Sur les 37 positifs, 18 sont guéris, 3 décédés et 16 sous traitement.



Les communes touchées par la covid-19 dans le département de Nioro sont : Darou Salam avec 3 cas positifs, Médina Sabakh 1 cas, Ndramé Escale 1 cas, Wack Ngouna 1 cas et Taïba Niassène qui totalise 5 cas positifs à la Covid-19.



Pour stopper la chaîne de contamination du virus, les autorités demandent à la population d'être plus consciente de la dangerosité du virus. Le préfet Abdoul Aziz Diagne quant à lui appelle à un engagement collectif et individuel...