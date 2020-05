Covid-19 / Nioro du Rip : Le chauffeur du camion qui avait transporté le malade de Thiamène Walo, refuse d'être confiné et prend la fuite.

C. ND vient d'être aperçu par les habitants de Keur Yoro Khodia à bord d'une moto Jakarta. Ce dernier n'a pas du tout attendu les autorités qui voulaient le transférer dans un hôtel de la place à Kaolack commune. Très teigneux, C. ND a catégoriquement refusé son confinement à Kaolack et a échappé à la vigilance des autorités locales pour retourner dans son village natal (Keur Yoro Khodia).



À la surprise générale, C. ND s'est présenté cet après-mid à bord d'une moto Jakarta. Sa présence a ainsi provoqué une psychose générale du côté des populations de Keur Yoro Khodia.



Actuellement, les 8 familles qui sont confinées dans cette zone, ne savent plus à quel saint se vouer. Au delà des difficultés liées à leur confinement, elles n'ont encore reçu aucune aide pour se nourrir...