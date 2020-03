Covid 19- Ndèye Saly DIOP DIENG sensibilise les femmes

Face à la pandémie du Covid 19 qui sévit dans le monde et qui a touché notre pays, Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République a pris d’importantes décisions visant à y faire face.

Dans de pareilles circonstances, les femmes ont toujours joué un rôle déterminant pour la sauvegarde et la préservation de nos familles et plus particulièrement de nos enfants.

Ainsi, je compte sur la vigilance et l’abnégation de toutes les femmes et filles pour veiller à l’application stricte des consignes édictées par les autorités sanitaires de notre pays.

Ce faisant, j’exhorte les femmes à surseoir, durant la période indiquée par le Chef de l’Etat (du 14 mars au 14 avril 2020), aux rassemblements dans le cadre des tontines, des cérémonies, etc.

Dans le même ordre idée, j’invite tous les responsables de structures d’accueil et de prise en charge d’enfants à se conformer scrupuleusement à la décision prise par le Chef de l’État, de suspension des enseignements pour une durée de trois semaines.



Fait à Dakar, le 14 mars 2020



Ndèye Saly DIOP DIENG

Ministre de la Femme, de la Famille,

du Genre et de la Protection des Enfants