Covid-19 / Mise en place du Crédit hôtelier et touristique : Kaffrine sollicite un traitement particulier.

À l'occasion d'une réunion tenue ce matin par visioconférence entre le ministre du tourisme et les acteurs de la région de Kaffrine, relative à l'enveloppe financière allouée à ce secteur par l'Etat pour faire face au Covid-19, ces derniers ont fait un plaidoyer en faveur de leur région.



Ainsi, compte tenu de la position géographique de la région de Kaffrine, les acteurs ont émis le souhait de voir leur ministère de tutelle prendre cette région avec ses spécificités.



Selon eux, Kaffrine est un peu différente des autres régions qui disposent souvent de stations balnéaires et autres. Et ceux qui sont sur place se débrouillent avec leurs réceptifs pour arriver à combler le cap. C'est pourquoi, ils sollicitent de la part de l'Etat un traitement particulier ou spécifique par rapport à la répartition de cette enveloppe financière.



À noter qu'une somme de 15 milliards de FCFA sera allouée au crédit hôtelier et touristique. Parmi les conditions, la prise en charge des salaires des travailleurs au niveau des réceptifs à hauteur de 70%...