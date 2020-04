Covid-19 - Mise en œuvre du plan de contingence : La composition des comités de gestion de l’assistance et des aides sociales

Le ministre des affaires étrangères a révélé les sénégalais de la diaspora concernés par le plan sectoriel de contingence de 12 milliards 500 millions décidé pour assister les sénégalais de l’extérieur.



Sur le mécanisme de mise en œuvre de cette aide elle a été placée sous la coordination de la cellule de crise du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, dirigée par Moise Sarr, et va permettre d’assurer la gestion efficace et transparente des ressources allouées dans le cadre du plan.



Au niveau de chaque juridiction, a dit le ministre, il sera mis en place un comité de gestion de l’assistance et des aides sociales destinées à atténuer les effets du Covid 19.



Il sera placé sous la présence de l’Ambassadeur et composé du consul général ou du consul, du responsable des affaires consulaires, d’un député de la diaspora, et enfin de toute autre personnes ressources membre d’une association et désignées par le comité.

Les principes directeurs qui fondent la distribution des fonds a précisé le ministre, « sont la cohérence des interventions, la transparence, l’équité et la célérité ».