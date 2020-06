Covid-19 / Me Sidiki Kaba : « Ce relâchement noté n'est pas bon car les cas vont se multiplier »

Le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, a rendu visite aux malades internés à l'ancien hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff. Sur place, il a lancé un vibrant message à la population qui a lâché prise sur les mesures barrières contre la Covid-19. Ainsi, il fustige ces comportements de la population qui auront des conséquences à l'avenir. "Les populations ne doivent pas lâcher prise parce que la maladie est toujours présente au Senegal et continue de faire des ravages. Ce relâchement noté n'est pas bon car les cas vont se multiplier", soulignera Me Kaba qui s'est réjoui de la prise en charge notée et qu'il a constatée...