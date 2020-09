Covid-19 / Mbour : « Faute de descendre sur le terrain nous demandons aux responsables de premier rang de soutenir les jeunes » (Oulèye Diouf)

C'est sous une forte pluie que la coordonnation de la jeunesse féminine Apr, sous la houlette de leur mentor Oulèye Diouf, ont distribué des masques, du gel, de l’eau de Javel à la gare routière de Mbour et à la Maison d'arrêt et correction. Une action dit-elle, qui s'inscrit en droite ligne des instructions données par le président Macky Sall. Cependant, Oulèye Diouf n'a pas manqué d'insister sur le respect strict des gestes barrières édictées par les professionnels de la santé. Interpellée sur l'implication des responsables de premier rang dans la lutte contre la pandémie de la covid 19, Oulèye Diouf de préciser : "Nous demandons aux responsables de premier rang, faute de descendre sur le terrain par manque de temps ou du fait d’un âge avancé, de soutenir les jeunes." Très touchée par les prières des chauffeurs, coxeurs et de la population carcérale, la jeunesse féminine de l'Apr se dit prête à revenir très prochainement avec plus de 3.000 masques...