Covid 19- Marché du transport à UDE et 6 milliards en manutention : les éclairages de Mansour Faye

Il a été révélé en ce qui concerne le marché de transport des denrées alimentaires destinées aux couches vulnérables du pays, que la société UDE appartenant au député et homme d’affaires Diop Sy avait soumissionné. La société ayant été retenue plus tard dans le cadre de l’exécution du marché. Encore une fois, le ministre en charge de l’équité territoriale a fait dans le clair-obscur.



« Je ne connais pas Diop Sy », a-t-il d’abord fait savoir. « C’est l’entreprise UDE qui a soumissionné et qui a bénéficié d’un quota de transport en région », a-t-il précisé sans plus.



Alors que six milliards ont été annoncés comme coût du transport et de la manutention pour l’acheminement des vivres, le ministre a indiqué ne pas connaître pour le moment le coût réel. Seulement, a-t-il précisé, les frais ne devraient pas dépasser milliard huit cent Francs CFA, compte non tenu de la manutention. « Je ne pense pas que cumulées, pour les deux phases de transport, le prix dépasse deux milliards de FCFA », a-t-il conclu.