Covid 19- Mamadou ngom NIANG, DAGE du ministère des Sports félicite le président Macky Sall et rend hommage aux personnels des hôpitaux et aux forces de défense et de sécurité (Commercial)

J'adresse mes félicitations au président Macky SALL et à son gouvernement pour les mesures prises pour freiner la propagation du virus COVID-19 et appelle tous nos compatriotes au respect de ces décisions indispensables pour préserver nos vies et celles des autres. Je rends un hommage à l’ensemble des personnels des hôpitaux et acteurs de la santé engagés avec dévouement et efficacité et j'exprime ma reconnaissance aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement sans faille A la lumière de ce qui précède, j'ai décidé d'annuler toutes les manifestations que je devais organiser à Fatick durant le mois d'avril jusqu'à nouvel ordre. Dans cette même optique , je ferai dans les jours à venir incha allah des dons de kits sanitaires aux populations les plus vulnérables. Qu'Allah nous protège et nous préserve Vive la République Vive le Sénégal