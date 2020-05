Covid-19 / Malgré l'assouplissement des mesures de restriction : la Plateforme Avenir appelle le peuple Sénégalais à un Sursaut Républicain et Patriotique pour faire face à la pandémie

Le Président Sall a annoncé lundi lors de son discours à la Nation, l’assouplissement des mesures de restriction imposées depuis quelques semaines dans le cadre de la lutte contre le COVID 19. Une reculade selon la plateforme « Avenir Sénégal ». Mais tout en reconnaissant que le Gouvernement du Sénégal a commis de nombreuses erreurs, voire des fautes, dans la gestion de la pandémie, qui ont fini par réduire sa marge de manœuvre politique et sociale, la Plateforme Avenir estime néanmoins que l’heure est beaucoup trop grave pour tenter quelle que manœuvre que ce soit tendant à affaiblir davantage l’État et ses institutions. « Un effondrement de l’État sonnerait le glas de la Nation et de la République, ainsi que de l’idée même que nous nous faisions du vivre ensemble », estime l'association dirigée par le Dr Cheikh Tidiane Dièye.

Aussi, pour la Plateforme Avenir, dans le contexte actuel, ce qui apparait comme étant une reculade de l’État ne doit pas être vu comme la victoire d’autres groupes. Elle doit être le point de départ d’une responsabilité partagée par tous.

« Si les lieux de culte sont rouverts, suite à la demande insistante de certaines communautés religieuses, il appartient désormais à ces dernières d’assumer aussi leur responsabilité devant Dieu et devant le peuple. Il appartient également aux citoyens d’éviter tout relâchement et de poursuivre le combat contre le COVID en respectant, aujourd’hui plus que jamais, les mesures de protection édictées », conseille-t-il.

Enfin, la Plateforme Avenir appelle le peuple Sénégalais à un Sursaut Républicain et Patriotique pour faire face à la pandémie et à ses conséquences, mais aussi pour affirmer la nécessité de nous unir autour de la Nation.