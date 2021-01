Covid-19 : Macky Sall menace de décréter encore l’Etat d’urgence.

La montée en puissance des cas de Covid-19 accentuée par le non-respect des mesures barrières constituent un cocktail qui peut replonger le Sénégal vers l’Etat d’urgence. Le Président de la République a évoqué la possibilité, lors de son face à face avec des acteurs de la presse, au terme de son adresse à la Nation.



Dans ses propos en wolof, il a bien précisé qu’il n’excluait pas de décréter l’état d’urgence pour réduire le nombre de décès liés à la Covid-19. ‘’Si les populations ne portent pas leurs masques et n’évitent pas les rassemblements, on sera obligé d’aller vers un état d’urgence comme c’est le cas en Europe et ailleurs. Parce que c’est la seule option pour réduire le nombre décès de la Covid-19’’, a dit clairement Macky Sall.



Ce dernier réagissait sur la question qui portait sur la situation des artistes. Ces acteurs culturels sont de ceux les plus impactés de la Covid-19. ‘’Cette crise sanitaire a arrêté tout ce qui est activité culturelle. J’en suis conscient. En cette veille de 31 décembre, vu la maladie, nous avons échangé et nous leur avons fait savoir que nous ne pouvons prendre le risque de les laisser organiser ces festivités. Si on leur laissait le soin d’organiser et qu’il y ait une explosion de cas, il allait y avoir une saturation au niveau de nos hôpitaux et cela pourrait engendrer beaucoup de décès. Est-ce qu’on doit prendre ce risque ? Je dis non’’, a répondu le président.



Pour cette fin d’année, il dit avoir demandé au ministre chargé de la Culture d’octroyer 2,5 milliards de F Cfa aux acteurs culturels. Ce, pour atténuer les pertes. Cependant, il ne promet pas de renouveler un tel geste. Mais, il a dit à qui veut l’entendre qu’il n’entend pas fléchir devant cette urgence sanitaire. ‘’Je dis que si on doit prendre des mesures drastiques et fermer, on va le faire. Là c’est clair’’.