Covid-19 / Macky Sall donne la grande leçon : "La vulnérabilité, le qualificatif du monde..."

Le président de la République s'est de nouveau prononcé sur les urgences du moment, notamment la pandémie du Covid-19 qui a déjà causé de grands dégâts dans le monde. Pour le chef suprême des armées, "cette maladie de Coronavirus doit nous pousser à refléchir sur les réalités du monde.



Le Covid-19 a affecté plusieurs pays, notamment les grandes puissances Européennes et même celles au dessus, c'est à dire les États Unis, aujourd'hui pays le plus touché. Ceci, selon le chef de l'État Macky Sall, est une leçon qui doit nous faire réfléchir sur "notre vulnérabilité" face à cette pandémie.

C'est pourquoi, durant son entretien avec le journal français, "Le Figaro", Macky Sall a estimé nécessaire l'avènement "d'un nouvel ordre mondial qui redéfinit essentiellement l’ordre des priorités et qui investit dans l’économie réelle".



Pour le président de la République du Sénégal, face à ce Covid-19, "la leçon elle est déjà connue : notre extrême vulnérabilité, que ça soit les pays à économie avancée ou émergente." Il souhait ainsi que le monde puisse en tirer les bonnes conclusions en usant des différents résultats de cette pandémie et engager le futur pour un monde plus juste, stable et performant.