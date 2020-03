Covid 19 / MEN : Mise en place un dispositif numérique dénommé « APPRENDRE A LA MAISON » pour aider les élèves à accéder à des cours.

Le Ministre de l’Education nationale, Monsieur Mamadou TALLA, salue la décision du Président de la République d’interdire les rassemblements publics et de suspendre les enseignements dans toutes les structures d’Education et de Formation, publiques comme privées (écoles, collèges, lycées, centres d’alphabétisation et de formation, daaras…) pour éviter la propagation du Coronavirus.







Dans ce cadre, il a réuni le lundi 16 mars 2020, le Comité de Veille pour la lutte contre l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) créé par arrêté pour définir une stratégie efficace de mise en œuvre de la décision présidentielle.







C’est ainsi que le Ministre de l’Education nationale a instruit tous les services techniques (Directions et services, Inspections d’Académie, Inspections de l’Education et de la Formation) et appelle les parents d’élève à être plus vigilants dans la surveillance et l’encadrement des élèves pendant cette période.







Dans le cadre d’une continuité pédagogique à distance, le ministère de l’Education nationale a mis en place un dispositif numérique dénommé « APPRENDRE A LA MAISON » pour aider les élèves à accéder à des cours et exercices dans certaines disciplines, notamment pour les classes d’examen, en cliquant sur le lien « education.sn ».







Parallèlement à cette initiative, dans le même sens, le ministère encourage toute initiative de nature à accompagner les élèves sur toute l’étendue du territoire national.







Le Ministre de l’Education nationale félicite tous les partenaires de l’école (ministères impliqués, syndicats d’enseignants, parents d’élèves, société civile, médias, partenaires techniques et financiers) pour cette union sacrée face à la pandémie et les encourage à renforcer toutes les actions et initiatives d’information et de sensibilisation préventives.







Fait à Diamniadio le 16 mars 2020







Monsieur Mamadou Moustapha DIAGNE



Directeur de la Formation et de la Communication et Porte-parole du Ministère de l’Education nationale