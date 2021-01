Covid-19 : Les ministères du pétrole et des énergies et celui en charge de l'enseignement supérieur réduisent leurs effectifs.

Dans le but de lutter de manière efficace contre la pandémie de covid-19, les ministères de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et celui des énergies et du pétrole, ont décidé de limiter leurs effectifs.

Cette décision intervient au moment où les cas graves, sévères et les cas de décès ne cessent d'augmenter.



Ainsi, Cheikh Oumar Anne et son collègue Aissatou Sophie Gladima ont sorti chacun une circulaire pour informer de l'effectivité de cette décision. Ils demanderont aux différents services de leurs ministères de s'y conformer en prenant toutes les dispositions tout en continuant le service afin de participer à l'éradication de la pandémie de Covid-19...