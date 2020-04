Covid-19 : Les mesures prises par le ministre de l’environnement et du développement durable

Le ministère de l’environnement et du developpmenet durable est engagé dans la lutte contre l’épidémie du coronavirus. C’est ainsi que le ministre Abdou Karim Sall a pris des mesures préventives en instruisant ses services compétents de fermer les parcs et réserves, lieux d’écotourisme, où le contact entre les populations et la faune sauvage est permanente. « J’ai également demandé un renforcement de la surveillance de la qualité de l’air et une diffusion quotidienne de l’indice de la qualité de l’air pour permettre aux populations de se prémunir contre les risques d’exposition à la pollution atmosphérique source d’infection respiratoire aigüe », a indiqué le ministre qui a fait face à la presse ce jour.



Aussi, dans ce contexte de pandémie caractérisée par une recrudescence des soins de santé, le ministre de faire savoir qu’il semble opportun de rappeler l’attention toute particulière qu’il faut accorder aux déchets biomédicaux qui, dans la nomenclature des déchets, constituent des déchets dangereux.