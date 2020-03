Covid-19 : Les malades resteraient contagieux encore après le rétablissement.

Certains patients atteints du Covid-19 restent contagieux pendant plusieurs jours après leur rétablissement. C'est du moins les résultats d'une étude du centre de traitement de l'hôpital général de la PLA à Pékin, en Chine, qui conclut que certains malades étaient encore atteints par le coronavirus jusqu'à huit jours après la disparition des symptômes.



Selon les directives du National Health Service (NHS), les personnes qui développent des symptômes de Covid-19, notamment une fièvre, une toux et un essoufflement, doivent s'isoler pendant sept jours, ou plus longtemps si elles maintiennent une température élevée, tandis que les personnes avec lesquelles elles vivent, doivent s'isoler pendant 14 jours par précaution. Cependant, dans une nouvelle étude, les chercheurs ont découvert que la moitié des patients qu'ils traitaient pour une infection légère par un coronavirus en étaient encore atteints jusqu'à huit jours après la disparition des symptômes.



Ils ont basé leurs conclusions sur 16 patients atteints de Covid-19 qui ont pu sortir du centre de traitement de l'hôpital général de la PLA à Pékin, en Chine, après leur rétablissement entre le 28 janvier et le 9 février. Ils ont fait des prélèvements de gorge sur tous les patients un jour sur deux et ont analysé les échantillons. «Le résultat le plus significatif de notre étude est que la moitié des patients continuent à excréter le virus même après la disparition de leurs symptômes, a déclaré le Dr Lokesh Sharma, co-auteur principal de l'étude. Des infections plus graves peuvent avoir des durées d'excrétion encore plus longues.»



Deux semaines supplémentaires



Chez tous les patients sauf un, la période d'incubation – le temps entre l'infection et le début des symptômes – était de cinq jours et la durée moyenne des symptômes était de huit jours, tandis que la durée pendant laquelle les patients restaient contagieux après la fin de leurs symptômes allait de un à huit jours.



«Si vous avez eu des symptômes respiratoires légers à cause de Covid-19 et que vous restez chez vous pour ne pas infecter les gens, prolongez votre quarantaine de deux semaines supplémentaires après votre rétablissement pour vous assurer que vous n'infectez pas d'autres personnes», a recommandé l'auteur correspondant Lixin Xie.



Les chercheurs ont également publié un message spécial à l'intention de la communauté médicale: «Les patients atteints de Covid-19 peuvent être infectieux même après leur rétablissement symptomatique, il faut donc traiter les patients asymptomatiques/récemment rétablis aussi soigneusement que les patients symptomatiques.» La recherche a été publiée en ligne dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine de l'American Thoracic Society.