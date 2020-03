Covid-19 : Les jeux olympiques Tokyo 2020 reportés !

Après le report de l'Euro 2020 initialement prévu entre le 12 juin et le 12 Juillet, par l'UEFA, c'est au tour des Jeux Olympiques Tokyo 2020 (24 juillet au 9 août) d'être reportés à cause de la pandémie du coronavirus.



En effet, face à la pandémie de coronavirus, les compétitions ont été stoppées presque partout en Europe et dans le reste du monde. Les Jeux Olympiques 2020, n'y échappent pas puisque le CIO a aussi pris sa décision, et la compétition n'aura pas lieu cet été.