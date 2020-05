Covid-19 : Les ferrailleurs invités à respecter davantage les mesures d'hygiène et barrières.

Le directeur du commerce intérieur et le coopératif des ferrailleurs du Sénégal ont invité les ferrailleurs à plus de respect des mesures d'hygiène et barrières pour se protéger contre la pandémie du Covid-19.

Pour le directeur du commerce intérieur, Mr. Ousmane Mbaye, "dans ce contexte que traverse le pays, la contribution de chaque citoyen est attendu pour combattre la maladie du Coronavirus." C'est dans ce sens qu'il a invité lors d'une rencontre avec les acteurs du secteur, les ferrailleurs à plus veiller au respect strict des mesures d'hygiène et barrières édictées par les autorités sanitaires et administratives.

Embouchant la même trompette, Mme Seynabou Seck et Mr Moustapha Kane, membres respectifs du coopératif des ferrailleurs du Sénégal, invitent leurs camarades qui sont toujours sur le terrain, à respecter les mesures barrières.

Ils appellent également à la sensibilisation de tous les acteurs du système pour couper les chaînes de transmission et combattre le virus.

Le coopératif des ferrailleurs du Sénégal procédait à une remise symbolique de dons sanitaires à la tutelle, une manière de participer à l'effort de guerre contre la pandémie de Covid-19...