Covid-19 : Les femmes de LAS renforcent les moyens de protection des populations environnantes de l'aéroport

L'Amicale des Femmes de LAS (AFLAS), vient de faire un geste très apprécié par les populations environnantes de l'aéroport, en particulier celles du site de recasement. Un important lot de matériels composés de masques, de gels hydroalcooliques, de savons, d'eau de javel, de laves mains, de savons liquides, a été distribué ce jeudi au foyer du site aux populations déjà très conscientes et respectueuses des mesures de protection. La cérémonie s'est déroulée de façon sobre pour respecter les recommandations formulées par le Ministère de la Santé. La délégation de l'AFLAS était conduite par sa Présidente Madame Ndiaye, Marame Kebe, sa trésorière Mme Traoré, Mame Awa Cisse, et de Mme Sene khardiata Ba de l'organisation. Etaient également présents à la cérémonie, M. Djiby Niang, Chef du Service Environnement et Référent RSE de LAS, Monsieur Thiombane, Conseiller en Communication du Maire de Keur Moussa, Monsieur Aliou Ciss, Chef de village du site de recasement et de Madame Astou Diouf Présidente du Groupement Féminin Jappo. C’était aussi une occasion pour AFLAS par la voix de sa présidente de remercier tout le personnel de Limak-Aibd-Summa (LAS), gestionnaire de l’aéroport, qui œuvre pour la bonne cohabitation avec les populations environnantes de la plateforme aéroportuaire. L'Amicale des Femmes de LAS (AFLAS) n’a pas oublié dans ses remerciements la Direction Générale de LAS pour son accompagnement, mais également le Président du Conseil d'administration M. Elhadji Malick Sarr qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour rendre cet appui consistant. Les différents intervenants, notamment le représentant du maire de Keur Moussa et du chef de village, ont salué ce geste de solidarité en ce mois béni du Ramadan marqué par les effets de la pandémie du covid-19 et ont rappelé les différentes actions que LAS a eues à mener dans le cadre de sa politique RSE. Ils n’ont pas manqué de prier pour la fin de la maladie et la reprise totale des activités de l’aéroport.