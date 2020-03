Covid-19 : Les daaras se collent aux mesures d'hygiène pour préserver les talibés.

La pandémie du Coronavirus hante l'esprit des Sénégalais et il est au centre de toutes les discussions et échanges. Au dela des hommes d'affaires, artistes, chanteurs, fonctionnaires, députés et autres citoyens qui apportent leurs concours pour aider l'Etat à lutter contre le Covid 19, des voix s’élèvent aussi pour une assistance aux personnes vulnérables à l'image des talibés et autres enfants de la rue. Nous sommes à Ouest Foire, dans ce daara où des petits bouts de bois de Dieu sont dans leur rythme quotidien. Ils savent que le pays est atteint par la pandémie et sont conscients des dangers de la situation. Ils se disent prêts à respecter les mesures d'hygiène et de prévention édictées par leur marabout pour se protéger de la maladie. Reportage...