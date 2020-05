Covid-19 / Les chiffres rassurants en provenance de Ziguinchor.

Dans la capitale sud du pays, aucun cas de Covid-19 n'est pour le moment enregistré. Parmi les 58 cas confirmés ce mardi 05 mai, Ziguinchor n'a enregistré aucun cas et depuis bientôt 15 jours. La nouveauté, c'est que parmi les 55 guéris évoqués par la directrice générale de la Santé, la capitale sud du pays compte 06 patients qui doivent quitter le centre de traitement ce mardi. Du reste, selon le Médecin-Chef de la région médicale, le Colonel Maodo Malick Diop, sur les 17 patients internés au centre de traitement de Ziguinchor depuis le début de la pandémie, 11 sont guéris, un décès et 05 sont sous traitement.



Il faut rappeler que Sédhiou a envoyé 12 patients au centre de traitement de Ziguinchor. Ce qui fait un total de 17 patients sous traitement.



Malgré ces chiffres qui donnent de l'espoir, le Colonel Diop invite les populations du sud du pays au respect des barrières et surtout à collaborer avec les forces de sécurité et de défense et les agents de santé.



Cependant, 14 prélèvements sont envoyés et les résultats sont attendus incessamment.

Et parmi la pléthore des cas contacts suspects, Ziguinchor ne compte désormais que 40 contacts confinés.