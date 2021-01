Covid-19 : Les chiffres d'une semaine macabre.

Cette deuxième vague qui inquiète tant le monde est d'autant plus redoutée au Sénégal avec son lot de plus en plus important de décès liés à la covid-19. En effet, la situation du jour donnée par le ministère de la santé et de l'action sociale, a donné pendant la semaine allant du 18 au 24 janvier, des chiffres inquiétants.



Pour la situation du lundi 18 janvier 2021, 196 nouveaux cas de contamination sur 1.888 tests ont été décomptés. Soit un taux de 10, 38% . 11 décès ont été retenus avec notamment 44 cas en réanimation.

Le jour suivant, il a été décompté 168 nouveaux cas positifs sur 1.448 tests réalisés.



Cependant, 10 décès ont été signalés. Ce qui montre que le nombre de décès reste toujours élevé. En revanche, 3 nouveaux cas en réanimation ont été notés.



Un peu plus de nouveaux cas positifs ont été donnés le jour suivant par le Directeur du SNEIPS. Ainsi, 250 cas sur 1.380 tests réalisés avec un taux de 18,12% et 10 nouveaux décès.



Le nombre de cas positifs augmenta le jeudi avec 267 nouveaux cas communiqués par le Dr Ousmane Guèye (avec notamment 178 cas communautaires et 89 cas contacts suivis par les services du ministère de la santé et de l'action sociale). Cependant, 47 cas graves en création et 6 nouveaux décès.



Pour la situation du vendredi 22 janvier 2021, 300 nouveaux cas positifs ont été listés sur 2270 tests réalisés. Concernant le décompte macabre de ce jour 9 décès ont été énumérés sans oublier le rappel sur les cas graves en réanimation qui faisaient ce jour 43.



Entre le samedi et le dimanche, 218 nouveaux cas de contamination ont été dénombrés. Le nombre de décès qui tablait sur 14 cas.



Au total, 60 cas de décès ont été décomptés cette semaine. Ce qui reste inquiétant dans la mesure où la première vague épuisée, le nombre de décès était relativement bas. Cela démontre également que les mesures doivent être plus que jamais respectées, et la vigilance accrue.