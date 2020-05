Covid-19 / Les bons chiffres de la région de Ziguinchor.

La pandémie du Covid-19 semble être maîtrisée à Ziguinchor.

À ce jour, 00 nouveau cas enregistré et ce, depuis plus de deux semaines, la patiente dont le cas était grave et qui était en réanimation, a été récupérée. L'évolution clinique est favorable. Il y a 03 malades guéris et sortis ce mardi.

Seulement, à ce jour, ils sont 14 malades sous traitement dont 13 qui viennent de Sédhiou. Aucun cas contact suivi. Tous libérés. Toutefois, il y a 16 voyageurs entrants dans la région qui sont suivis.

Au total, pour la région de Ziguinchor depuis le debut de la pandémie, il y a 17 cas confirmés, 15 guéris, 01 décès et 01 sous traitement.