Covid-19 : Les autorités saoudiennes rouvrent leurs frontières aux pèlerins vaccinés…

Après 18 mois de fermeture, l’Arabie Saoudite a annoncé hier qu’elle allait rouvrir ses frontières aux pèlerins étrangers pour la Oumrah (petit pèlerinage, Ndlr) à condition qu’ils soient vaccinés contre la Covid-19 avec un sérum reconnu par Riyad et qu’ils se soumettent aux règles de la quarantaine.



Selon l’agence de presse saoudienne, le pays commencera à accepter les demandes d’entrée dans le pays à partir d’aujourd’hui. Depuis le début de la crise sanitaire, l’Arabie saoudite a enregistré plus de 532.000 cas de coronavirus et plus de 8.300 décès.