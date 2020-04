Covid-19 : Les artistes peintres se jettent dans la bataille.

Amdy Moustapha Diagne, artiste graphiste de son état, ne compte pas rester en dehors du combat contre le covid-19 et s’y met à sa manière, avec ses armes.

Ainsi, avec ses mains et son talent, il participe à l’effort de sensibilisation des populations de Castors, en investissant les places publiques avec des graffitis et autres fresques qui éveillent les consciences sur les précautions à prendre devant cette pandémie.

D’ailleurs, il révèle qu'après le quartier de Castors, il compte poursuivre sa mission de sensibilisation dans les autres quartiers. "Nous avons choisi les places publiques pour atteindre le maximum de personnes. Tout le monde, même les illettrés, peut comprendre les messages relayés", fera savoir Amdy Moustapha Diagne...