Covid-19 : Les acteurs de la pêche sensibilisés pour un changement de comportement.

Les pêcheurs de Ngor, Ouakam, Yoff en passant par Soumbédioune et Yarakh entre autres, ont été mobilisés par le maire de Yoff et ministre de la santé pour une meilleure approche de la lutte contre la covid-19. Ces acteurs de la pêche qui jouent un grand rôle auprès de la population, sont invités à participer avec une dynamique d'intervention plus accrue en terme de communication pour un changement de comportement afin de stopper le coronavirus.

Abdoulaye Diouf Sarr est également revenu sur la promesse des autorités de mieux venir en aide au secteur de la pêche.