Covid-19 / Les 150 sénégalais bloqués en France et rapatriés sont rentrés directement auprès de leurs familles.

Des vols de rapatriement ont été organisés par les compagnies Air Sénégal et Air France mardi et hier jeudi 14 mai, de Paris vers Dakar.

Si le vol du mardi n’a pas connu une grande affluence puisque concernait des personnes ayant des billets retour (Paris/Dakar) d’Air France, celui de Air Sénégal de ce jeudi 14 mai 2020, a embarqué plus de 150 passagers.

Et selon la RFM, ces derniers, après avoir foulé le tarmac de l’aéroport Blaise Diagne sont rentrés directement auprès de leurs familles respectives. Ils n’ont donc pas été soumis à une quarantaine comme leurs camarades arrivés mardi...