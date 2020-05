Covid-19 : « Le virus continuera à circuler jusqu’au mois d’août voire septembre au Sénégal » (Macky Sall)

Le coronavirus devrait disparaître de notre pays dans trois ou quatre mois si les mesures édictées sont respectées, a dit le Chef de l’État Macky Sall lors de son adresse à la nation. Le Président Sall qui base ses projections sur une analyse produite par une équipe pluridisciplinaire d’experts nationaux, a rappelé que l’heure n’était donc pas au relâchement malgré l’assouplissement des conditions de l’état d’urgence.



« Après deux mois de mise à l’épreuve, nous devons adapter notre stratégie en tenant compte de notre vécu quotidien. J’ai consulté à cet effet une équipe pluridisciplinaire, il ressort de leur analyse et évaluation minutieuse, que dans le meilleur des cas, si nous continuons d’appliquer les mesures édictées, le Covid-19 continuera à circuler jusqu’au mois d’août, voire septembre », a-t-il dit. Ces projections ajoutera-t-il, « montrent que l’heure ne doit pas être au relâchement mais à l’adaptation, plus que jamais donc, l’État continuera de veilleur aux mesures de contingentement de la maladie. Mais plus que jamais, la responsabilité de chacun et chacun d’entre nous est engagée. »



« Dans cette nouvelle phase qui va durer trois à quatre mois », a-t-il poursuivi, « nous devrons désormais apprendre à vivre en présence du virus en adoptant nos comportements individuels et collectifs à l’évolution de la pandémie. « Il nous faut adopter notre stratégie de façon à mener nos activités essentielles de manière à faire vivre notre économie en veillant à la préservation de notre santé et celle de la communauté », a conclu le Président.