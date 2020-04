Covid-19 / Le village de Féténiébé compte 28 cas, la région de Tambacounda ne compte que 44 lits, les populations de Goudiry inquiètes.

Après Kanehambé, Féténiébé est le second village où des cas de covid-19 sont enregistrés dans la région de Tambacounda. Mais ce qui a retenu l’attention de tout le monde, c’est le nombre de cas enregistré dans ce petit village du département de Goudiry.



À la date de ce jeudi 23 avril 2020, 28 cas sont comptés dans ce petit village de 600 âmes qui est dans la commune de Boynguél à 05 kilomètres à l’Est de la capitale départementale, Goudiry.



Le premier cas a été enregistré dans ce village le 13 avril dernier. Il s’agit d’un enseignant qui habite dans le village. Et depuis ce jour, les cas n’ont cessé de se signaler.



Mais, c’est à la date du 16 avril 2020 que le village a enregistré le plus grand nombre de cas positifs, 10 cas confirmés au coronavirus. Le 19 avril 03 cas, le 21 avril 06 cas, le 22 avril 06 et ce jour, le 23 avril 02 cas confirmés. Ce qui fait un total de 28 cas enregistrés.



Le paradoxe ou ce qui inquiète les populations de la commune de Goudiry, réside dans le fait que ce village qui a enregistré trois fois de cas que Kanehambé ne soit pas confiné comme Kanehambé qui est bien plus loin de Goudiry. Féténiébé n’est qu’à 02 kilomètres de Goudiry.



En plus, un jeune de ce village n’a pas attendu le résultat de son prélèvement, il a pris sa moto et s’est rendu à Goudiry pour acheter de la glace et de la viande. Malheureusement, le résultat de son test est revenu positif. Du coup, les autorités ont fait des prélèvements sur le boucher et la personne qui lui a vendu la glace. Par faute de place à Tambacounda, ils ont été libérés et sont rentrés chez eux.



À signaler que tous les 38 cas de la région de Tambacounda viennent du département de Goudiry dont 28 cas à Féténiébé, 09 à Kanehambé et un cas dans un village voisin. Le premier cas de la région est un marabout du village de Kanehambé qui est finalement guéri aujourd'hui. Ce qui fait un total de 03 patients guéris.



La région de Tambacounda manque de sites d'accueil pour les contacts des cas positifs. Les autorités ont des difficultés à retenir sur place les contacts pour les suivre. C’est pourquoi un centre ambulant de soins est sollicité dans cette partie orientale du pays. Tous les cas positifs se trouvent à Tambacounda qui est situé à 114 km de Goudiry.



Aujourd'hui la région de Tambacounda ne compte que 44 lits : 42 lits ordinaires et 02 lits pour la réanimation. Cette capacité n'est pas loin d'être atteinte, car il y a eu 40 cas dont 03 guéris. Et à ce jour, seulement 07 lits sont disponibles au niveau de Tambacounda...