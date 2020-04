Covid-19 : Le ministre d’État, Ismaïla Madior Fall, offre 10 000 masques aux Rufisquois.

Dix mille masques sont mis à la disposition des Rufisquois pour combattre la propagation de l‘épidémie à coronavirus. Cette initiative du ministre d’État, Pr Ismaïla Madior Fall, « va renforcer les efforts de notre association qui œuvre dans ce domaine depuis des semaines. On fait tout pour doter les habitants de masques. Au début c’était avec nos propres moyens, mais avec cette donation du ministre d’Etat, nous pourrons amplifier cette action et pourquoi pas réalisé notre rêve qui est, « un Rufisquois, un masque », surtout en cette période où le port du masque est obligatoire dans certains endroits » , selon Badou Diack un des initiateurs de ce projet et membre du mouvement « Teugueth Bou Bess ». Venu représenter le ministre Ismaïla Madior Fall, Mame Binta Cissé a tenu à marquer l’apport des artisans Rufisquois qui ont confectionné ces masques.



Selon elle, « ce sont nos tailleurs qui ont fabriqué ces masques, tout en respectant les normes. C’est important de le souligner, car ils sont aussi très impliqués dans ce combat que le ministre a bien voulu appuyer en apportant sa modeste contribution », ajoutera-t-elle lors de la cérémonie de distribution qui s’est tenue ce 22 Avril 2020 à Rufisque. Pour rappel, ce projet « Un Rufisquois , Un masque » est porté par des jeunes volontaires qui distribuent régulièrement des masques dans les artères de la Ville de Rufisque et environs depuis le début de l’épidémie du covid-19...