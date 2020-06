Covid-19 : Le ministère de la Santé prend garde de ne plus dévoiler les lieux d’origine des patients décédés.

Les lieux d'origine des patients décédés de la Covid-19 ne sont plus dévoilés dans les avis de décès du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et pour de bon, a appris Dakaractu de sources concordantes. Seulement, l'âge et le sexe des victimes seront désormais communiqués.



Les difficultés rencontrées lors de l'application du protocole d’inhumation ont entraîné cette nouvelle stratégie dans la communication du ministère. Des familles de victimes décédées du nouveau coronavirus ont refusé qu’on leur applique certaines mesures d’hygiène.



La communication gouvernementale est une chose, le travail des rédactions en est une autre. Un communiqué sans plus d'éléments risque d'introduire une confusion dans l'esprit des lecteurs.