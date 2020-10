Covid-19 : Le message de soutien de Me Augustin Senghor à Sadio Mané.

Le président de la édération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor a tenu à apporter un message de soutien et de réconfort à l'international sénégalais, Sadio Mané, testé positif au Coronavirus.



« Mon Cher Sadio,

Peiné d’avoir appris hier que vous avez été testé positif au COVID 19 , je voudrais vous exprimer par ma voix le soutien de l’ensemble de la FSF et de la famille sportive.

Nous ne doutons pas qu’en valeureux Lion, vous gagnerez ce combat contre le virus et retrouverez très bientôt les terrains de Football ».