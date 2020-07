Covid-19 : Le laboratoire national de santé publique de Thiès intègre le dispositif de tests à coronavirus.

Le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a effectué une visite à l'hôpital régional, à la région médicale et au district sanitaire où se trouve le Laboratoire national de santé publique (Lnsp). Lequel, révèle Abdoulaye Diouf sarr, va rejoindre le dispositif de tests de la Covid-19. Ledit laboratoire a été créé en 2015 et peut faire de 200 tests par jour.



D'après Abdoulaye Diouf Sarr, « le Lnsp occupe une place centrale dans le dispositif du système de santé particulièrement dans le dispositif de la riposte parce que nous savons que pour qu’il y ait riposte, il faut absolument un dispositif global performant.(...) ». A l'en croire, « le Lnsp doit véritablement être au centre du jeu de la détection. C’est pourquoi nous sommes venus aujourd’hui en compagnie de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) qui a fait un don important au Sénégal de kits de prélèvements mais aussi de kits de tests »



Poursuivant le ministre d'indiquer que « la pertinence d’une telle approche repose, en effet, sur la décision du Sénégal de démocratiser cette détection ».



Il a notamment saisi l'occasion pour inviter les populations au respect strict des mesures d'hygiène en cette fête de Tabaski. Pour lui, la victoire contre la pandémie est entre les mains des sénégalais. « Chaque sénégalais est porteur, lui-même de notre victoire contre la covid-19, et ça il faut qu’il l’assume », a-t-il laisser entendre.