Covid-19 : Le centre de traitement des épidémies de Kaffrine accueille les malades de Kaolack.

Comme il a été annoncé dernièrement, Kaffrine ne compte plus de malades liés à la pandémie. Mais la région accueille désormais les malades de Kaolack. Aux dernières nouvelles, 03 malades de la covid-19 de Kaolack sont actuellement dans le centre de traitement des épidémies (CTE) de Kaffrine.



Le Ndoucoumane avait enregistré 4 patients, qui sont guéris et sortis de l'hôpital. Quant à Kaolack, 37 malades ont été dénombrés à ce jour dont plus de 11 guéris...