Covid-19 : Le Sénégal sauvé de la récession par ‘’un hivernage pluvieux’’ (Macky Sall)

Le Sénégal a connu un hivernage pluvieux qui lui a évité la récession. Et cela le président de la République, dans son adresse à la Nation s’en est félicité. Ce, ‘’au moment où son taux de croissance un des plus robustes de l’Afrique depuis plusieurs années, qui était projeté à 6,8% pour 2020, a drastiquement chuté’’.



Ainsi, à la faveur des prévisions météorologiques qui annonçaient une pluviométrie abondante, il rappelle avoir porté le budget de la campagne agricole 2020-2021 de 40 à 60 milliards de F Cfa, soit une hausse de 50 %, pour l’achat de matériel et intrants agricoles. Des efforts qui ne sont pas restés vains. D’autant que, selon Macky Sall, ‘’les récoltes de cette saison ont battu tous les records. C’est le cas notamment pour les céréales : riz, mil et maïs, avec 3 811 000 tonnes, couvrant ainsi 95% de nos besoins ; et l’arachide, avec 1 826 590 tonnes’’.



Quant à la campagne de commercialisation, il connaît un franc succès, a-t-il indiqué. Avant de relever la nécessité d’assurer l’approvisionnement régulier de l’industrie huilière et la sécurisation des semences.