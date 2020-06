Covid-19 : Le Sénégal passe la barre fatidique des 4 000 cas positifs, le pic épidémique est atteint.

Plus de 4 000 cas positifs, c’est désormais chose faite ce jeudi 4 mai, selon le comptage du ministère de la Santé et de l'Action sociale. À la date d’aujourd’hui, notre pays a enregistré 4 021 cas positifs dont 2 162 guéris, 45 décès et 1 813 encore sous traitement.







D'ailleurs, le pic épidémique est atteint au Sénégal, selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Autrement dit, les courbes du nombre de nouveaux cas positifs et celui des décès vont changer de sens, notamment sur une trajectoire descendante, et commenceront à se stabiliser dans les prochains jours, si l'on en croit encore Abdoulaye Diouf Sarr.







En trois mois, depuis le premier cas déclaré positif au coronavirus (le 2 mars), soit une moyenne de plus de 40 contaminations par jour. Dakar, de loin la plus touchée en valeur absolue, présente des foyers d’infection dans la avec 75% des contaminations.







Les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque sont les principaux foyers d’infection identifiés. Mais le virus continue à circuler : toutes les 14 régions, de Dakar à Matam en passant par Tambacounda et Ziguinchor, voient ces jours-ci le nombre d’infections augmenter.







Au moment où les populations réclament la levée du couvre-feu et autres mesures restrictives mises en place pour freiner la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, les variations dans la levée de celles-ci, font craindre une vague de contaminations dans certaines régions.