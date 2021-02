Covid-19 : Le Sénégal franchit la barre des 700 décès.

Le Sénégal décompte toujours son nombre de morts. À la date d'hier, le chiffre macabre a atteint la barre des 700 décès. En effet, depuis que la pandémie de convid-19 a commencé à se propager dans le pays, les morts sont de plus en en plus dénombrés. Avec ce nouveau variant et la montée considérable des cas de contamination au niveau des centres de traitement, le Sénégal est dans une situation inquiétante.



Le bulletin de la situation d'hier fait état de 188 nouveaux cas positifs sur 1.329 tests réalisés. 61 cas contacts ont été enregistrés et 127 cas communautaires.



Aujourd'hui, on en est globalement à 712 décès et 4.457 patients sous traitement.

Il est donc plus que jamais pertinent que les mesures de prévention soient respectées parce qu'à ce rythme, le Sénégal fonce droit vers l'hécatombe...