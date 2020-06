Covid 19 : "Le Sénégal en entier est touché par la maladie" (Dr Abdoulaye Bousso)

Jusque ici épargnées par la maladie, les régions de Matam, Kaffrine et Kédougou ont finalement enregistré leur cas de contamination à la covid-19. Ces trois régions viennent donc s'ajouter aux 11 déjà contaminées ce qui fait le maillage complet du Sénégal.

Aujourd'hui, la cartographie indique que le pays en entier est touché par le coronavirus. Aucune région n'est épargnée. Le Dr Abdoulaye Bousso qui faisait le point informe aussi que 51 districts sur les 79 sont concernés et Dakar concentre le plus de contamination du fait certainement de sa forte densité. Plus de 4 mille malades sont recensés. Et parmi eux il y'a des cas qui concernent le personnel soignant. Un scénario qui rend difficile encore le travail du système sanitaire. Les cas se sont multipliés par 3 selon le Dr Aboulaye Bousso, ce qui rend inquiétant le nombre de décès qui ne cesse d' augmenter. Les cas communautaires se multipliant, alors il demande dans la foulée à la population de prendre très au sérieux la maladie surtout en ce moment d'assouplissement des mesures. Il faut continuer à respecter les mesures barrières afin de penser à respecter les personnes vulnérables au risque de faire exploser les hôpitaux en terme de nombre de cas.