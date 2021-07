Covid-19 : Le Sames réclame l’interdiction de tous les rassemblements publics facteurs de propagation de la maladie.

L’analyse des données épidémiologiques et des informations reçues des différents responsables des Centres de traitement des épidémies, a plongé les membres du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) dans une profonde inquiétude. Une inquiétude légitimée par le constat fait par ces derniers que cette vague de contamination de la Covid-19 ‘’a atteint un niveau sans précédent, inquiétant, les services sont au bord de l’implosion surtout à Dakar’’.



Conscients que ‘’bientôt ce sera quasi impossible de trouver une place pour les malades graves qui sont de plus en plus jeunes’’, dans les structures de santé du pays, le Sames a exprimé ses inquiétudes avant d’inviter les autorités étatiques à prendre à bras le corps des mesures drastiques pour freiner cette vague de contamination. ‘’Aucune mesure déterminante n’est prise et des rassemblements se font en toute inconscience. Si rien n’est fait d’ici la fête de Tabaski, la situation de Dakar se retrouvera sur l’ensemble du territoire. C’est pourquoi le Sames demande à l’État d’interdire tous les rassemblements religieux, culturels et politiques qui favorisent la propagation de la maladie et de faire respecter le port du masque dans les services et sur la voie publique. Ce péril doit nous faire dépasser nos clivages et l’argument sanitaire doit prévaloir pour éviter de se retrouver devant une situation incontrôlable’’, a déclaré le Bureau exécutif national (Ben).



Une déclaration dont Dakaractu a eu copie et dans laquelle, il est ressorti un appel du Sames adressé ‘’aux chefs religieux, aux responsables politiques et de la société civile pour leur participation à faire respecter les gestes barrières et à se vacciner surtout dans les régions de l’intérieur du pays’’. Pour le Ben du Sames, ‘’un sursaut national est attendu de tous les acteurs de la vie publique pour préserver notre cher Sénégal’’, renseigne ledit document sanctionnant la Session ordinaire, tenue le samedi 10 juillet passé au cours de laquelle ont été abordées les questions du secteur de la santé.



Pour le Sames, cette bataille engagée contre cette pandémie ne doit laisser personne en rade, à plus forte raison la presse sénégalaise. ‘’Les acteurs de la presse doivent en faire leur propre affaire parce que personne ne sera à l’abri si cette flambée continue et se dissémine’’.



Au front dans cette lutte, les personnels de la santé n’ont pas été oubliés dans les mots d’encouragement dudit syndicat. ‘’Le Sames encourage les agents de santé pour leur engagement dans cette lutte solitaire et appelle la population sénégalaise pour le respect des mesures barrières et l’adhésion massive à la vaccination, en dehors de toutes considérations religieuses, politiques ou idéologiques. Nous gagnerons cette bataille ensemble mais aidez-nous en suivant nos conseils et les agents de santé vont s’engager sans limite’’, a déclaré le Ben de cette dite organisation syndicale.