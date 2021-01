Covid-19 : Le Sames liste les Cte dépourvus de moyens pour prendre en charge les cas graves.

Le Syndicat autonome des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) a fini, ce dimanche 10 janvier 2021, de briser le silence sur le traitement de la Covid-19. Il a évoqué une ‘’légèreté observée dans la gestion de la 2ème vague de Covid-19 où, en dehors de Dakar la gestion des cas graves est hypothétique’’.



Dans un communiqué parcouru par Dakaractu, le syndicat à travers son secrétaire général a dénoncé le sort des ‘’hôpitaux et les Centres de traitement (épidémiologiques) laissés à eux-mêmes’’. Il s’agit de ceux des régions de Matam, Kolda, Sédhiou, Kédougou et Kaffrine qui, selon ledit document, ‘’n’ont aucune capacité de réanimation faute de réanimateurs et ou de respirateurs’’. Pour le Sames, toute la vérité n’a pas été dite dans la gestion de cette pandémie. ‘’Cette situation est camouflée par une communication inexactement rassurante qui met en péril la santé des populations de toutes ces zones où tout cas grave risque de perdre la vie’’.



Mais il faut dire que ces manquements énumérés constituent un point de revendication du Sames. Celui-ci, dans un délai d’un mois’’, dit se réserver le droit d’observer un mouvement de grève initiale de 72 h à partir du 8 février 2021’’.