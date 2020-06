Covid-19 : Le Cadre Unitaire de l’Islam au chevet des mosquées et Daara.

C’est un lot de 150 kits de lavage de mains qui a été distribué pour accompagner les mosquées de Dakar dans la reprise des prières après plus de 2 mois de fermeture des lieux de culte en raison de la pandémie du coronavirus. Le geste est du Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal dirigé par Cheikh Ahmed Tidiane Sy. L’organisation regroupe l’ensemble des courants religieux du pays dans leur diversité et a pour objectif de préserver, conserver et transmettre le modèle de vivre ensemble sénégalais. Elle joue également un rôle de régulateur et de force de proposition sur tous les enjeux et défis qui interpellent le Sénégal et la sous-région. Le don qu’elle a offert aux différentes mosquées de la capitale touche également les écoles coraniques. Il est estimé à une dizaine de millions de francs CFA. La cérémonie de remise des kits s’est tenu, dans l’après-midi du 17 juin, à l’Institut islamique de Dakar en présence du président de l’Association des Imams et Oulémas du Sénégal, l’imam Moustapha Guèye.