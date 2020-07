Covid-19 : La région de Thiès franchit la barre de 500 cas positifs au coronavirus.

La situation épidémiologique est très préoccupante à Thiès qui a encore enregistré 43 nouveaux cas. À ce jour, elle compte 288 patients sous traitement. Une situation qui inquiète le personnel médical. Malgré la nouvelle approche basée sur la communication de proximité mise en œuvre au niveau du département pour vaincre la Covid-19, la pandémie continue toujours sa progression dans la Cité du rail.

Sur les 95 nouveaux cas positifs au coronavirus annoncés par le directeur de la Prévention du ministère de la Santé et de l’action sociale, le Docteur Mamadou Ndiaye, le district de Thiès est le plus touché. Il est crédité de 43 nouveaux cas. Ce qui porte le nombre de cas positifs au niveau de la région médicale à 569, dont 204 guéris, 10 décédés 1 évacué à l’étranger, 61 en provenance de l’Aibd transférés à Dakar et 288 sous traitement. Ils sont suivis dans les différents centres de traitement des épidémies de la région.